От улыбки станет всем светлей: подборка свежих анекдотов

Я настолько устала, что усталость во мне устала уставать от того, что я устала.
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
Подвыпивший гость на вечеринке спрашивает пятилетнего сына хозяев квартиры:
- Петя, а ты знаешь, что такое любовь?
- Знаю. Любовь - это голая женщина.
Лайфхак. Если купить на рынке пельмени, вскрыть их, выбросить всю начинку и положить туда мясо, то получится очень даже ничего.
- Я себе парня нашла, но он такой некрасивый, и в постели никакой, но денег у него - уйма.
- Так ты себе не парня нашла, а работу...