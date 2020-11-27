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Пятница, 27.11.2020
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От улыбки станет всем светлей: подборка свежих анекдотов

От улыбки станет всем светлей: подборка свежих анекдотов
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф

Я настолько устала, что усталость во мне устала уставать от того, что я устала.

Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:

- Ты чего руками машешь?

- Не мешай. Крокодилов отгоняю.

- Так здесь нет никаких крокодилов!

- Вот потому и нет!

Подвыпивший гость на вечеринке спрашивает пятилетнего сына хозяев квартиры:

- Петя, а ты знаешь, что такое любовь?

- Знаю. Любовь - это голая женщина.

Лайфхак. Если купить на рынке пельмени, вскрыть их, выбросить всю начинку и положить туда мясо, то получится очень даже ничего.

С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение

- Я себе парня нашла, но он такой некрасивый, и в постели никакой, но денег у него - уйма.

- Так ты себе не парня нашла, а работу...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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