Удачного начала дня: анекдоты для отличного настроения

- Как ваш зять?

- К сожалению, он не умеет в карты.

- Но ведь это громадный плюс!

- Скорее минус: он не умеет, но играет.

В спортивном магазине жена выбирает тренажер. Встав на беговую дорожку, она говорит мужу:

- Дорогой, если ты купишь мне ее, я буду выглядеть как старшеклассница.

- Дорогая, это всего лишь беговая дорожка, а не машина времени.

Моя борьба с открыванием пакетиков в магазине пока заканчивается заплеванной маской изнутри.

- Ты знаешь, с кем вчера Петрович сексом занимался?

- С любовницей?

- Нет.

- Подругу себе новую завел?

- Нет.

- Проститутку снял?

- Тоже нет.

- Ну, может ориентацию поменял, голубым стал?

- Нет. Все равно не угадаешь... С женой.

Если мама считает, что вы слишком много едите и слишком мало зарабатываете, это не ваша мама, это мама вашей жены.