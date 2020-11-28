Удачного начала дня: анекдоты для отличного настроения

- Как ваш зять?
- К сожалению, он не умеет в карты.
- Но ведь это громадный плюс!
- Скорее минус: он не умеет, но играет.
В спортивном магазине жена выбирает тренажер. Встав на беговую дорожку, она говорит мужу:
- Дорогой, если ты купишь мне ее, я буду выглядеть как старшеклассница.
- Дорогая, это всего лишь беговая дорожка, а не машина времени.
Моя борьба с открыванием пакетиков в магазине пока заканчивается заплеванной маской изнутри.
- Ты знаешь, с кем вчера Петрович сексом занимался?
- С любовницей?
- Нет.
- Подругу себе новую завел?
- Нет.
- Проститутку снял?
- Тоже нет.
- Ну, может ориентацию поменял, голубым стал?
- Нет. Все равно не угадаешь... С женой.
Если мама считает, что вы слишком много едите и слишком мало зарабатываете, это не ваша мама, это мама вашей жены.