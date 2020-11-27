Позитивный вечерок без тревог: только веселые анекдоты

Мужчина по парку делает утреннюю пробежку, смотрит - на скамейке знакомый, явно с похмелья, курит и пивко попивает.

- Бросай ты это дело, побежали со мной, а то умрешь раньше времени.

- Только вот не надо ляля, вон сосед Гришка, царство ему небесное, и пил и курил и ел что хотел, а до конца жизни все равно дожил!

Сегодня жена завела разговор о новогодних подарках... Через час я смог доказать жене, что люди с хорошим вкусом носят бижутерию. А всем остальным приходится носить золото.

Странно, а почему на аватарках в соцсетях не пишут предупреждение: "Внимание! Внешний вид может отличаться от изображения, представленного на сайте"?

Ходил в детский сад, хотел в школу. Ходил в школу, хотел в институт. Ходил в институт, жутко хотел работать. Пошел работать - женился. Женился, теперь сижу и думаю - и чего мне садике не сиделось?

После шедших последовательно уроков истории и зоологии дети усвоили только то, что после спаривания самка комсомола отрывает самцу голову.