Скачать
Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В аптеке Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за маски: детали ЧП
В аптеке Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за маски: детали ЧП
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Позитивный вечерок без тревог: только веселые анекдоты

Позитивный вечерок без тревог: только веселые анекдоты
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф

Мужчина по парку делает утреннюю пробежку, смотрит - на скамейке знакомый, явно с похмелья, курит и пивко попивает.

- Бросай ты это дело, побежали со мной, а то умрешь раньше времени.

- Только вот не надо ляля, вон сосед Гришка, царство ему небесное, и пил и курил и ел что хотел, а до конца жизни все равно дожил!

Сегодня жена завела разговор о новогодних подарках... Через час я смог доказать жене, что люди с хорошим вкусом носят бижутерию. А всем остальным приходится носить золото.

Странно, а почему на аватарках в соцсетях не пишут предупреждение: "Внимание! Внешний вид может отличаться от изображения, представленного на сайте"?

Ходил в детский сад, хотел в школу. Ходил в школу, хотел в институт. Ходил в институт, жутко хотел работать. Пошел работать - женился. Женился, теперь сижу и думаю - и чего мне садике не сиделось?

От улыбки станет всем светлей: подборка свежих анекдотов

После шедших последовательно уроков истории и зоологии дети усвоили только то, что после спаривания самка комсомола отрывает самцу голову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Брауни на столе нет, значит фоткал Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы
02 Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот
03 Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
04 Вскрытие показало причину смерти Марадоны
05 Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обескуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Школьные разборки в Нальчике закончились печально: пострадавший учитель попал на фото
Школьные разборки в Нальчике закончились печально: пострадавший учитель попал на фото
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал &quot;Танців з зірками&quot;
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал "Танців з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь