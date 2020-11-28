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Суббота, 28.11.2020
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Озарите мир улыбкой в этот день: анекдоты

Озарите мир улыбкой в этот день: анекдоты
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф

Чтобы надавить на жалость, адвокат развесил в зале суда детские рисунки подзащитного.

Пациент звонит врачу, чтобы записаться на прием.

- Простите, мы сможем принять вас не раньше, чем через две недели.

- Но я к тому времени могу и умереть.

- Никаких проблем. Если ваша жена известит нас об этом, мы отменим запись.

Уровень одиночества: расплакалась от благодарности к теплой воде из под крана. Она согрела мне пальцы.

- Яша, скажи мне что-нибудь такое, чтобы сердце в груди затрепетало и мурашки по коже побежали.

- Сара, я знаю пароль от твоего телефона.

Удачного начала дня: анекдоты для отличного настроения

Люди делятся на 2 категории: одни, войдя в комнату, восклицают: "О, кого я вижу!", другие: "А вот и я!".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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