Озарите мир улыбкой в этот день: анекдоты

Чтобы надавить на жалость, адвокат развесил в зале суда детские рисунки подзащитного.

Пациент звонит врачу, чтобы записаться на прием.

- Простите, мы сможем принять вас не раньше, чем через две недели.

- Но я к тому времени могу и умереть.

- Никаких проблем. Если ваша жена известит нас об этом, мы отменим запись.

Уровень одиночества: расплакалась от благодарности к теплой воде из под крана. Она согрела мне пальцы.

- Яша, скажи мне что-нибудь такое, чтобы сердце в груди затрепетало и мурашки по коже побежали.

- Сара, я знаю пароль от твоего телефона.

Люди делятся на 2 категории: одни, войдя в комнату, восклицают: "О, кого я вижу!", другие: "А вот и я!".