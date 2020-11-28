Юморок на вечерок: анекдоты для позитивного настроения

- Меня голыми руками не возьмешь!
- А тебя голыми и брать противно!
Телефон доверия. Измученный консультант-психотерапевт уже четвертый час общается с мужиком, у которого жуткая депрессия:
- А про самоубийство вы не думали?
- Нет...
- А вы подумайте, подумайте!
- Скажите, а от каких грибов лучше всего накрывает?
- От ядерных.
- Возможно, нынешние мужчины и измельчали. Зато как прибавили в весе!
Когда мужчина и женщина оказываются вдвоем, она думает: "Наконец-то мы вместе!", а он: "Наконец-то мы одни!".