Юморок на вечерок: анекдоты для позитивного настроения

- Меня голыми руками не возьмешь!

- А тебя голыми и брать противно!

Телефон доверия. Измученный консультант-психотерапевт уже четвертый час общается с мужиком, у которого жуткая депрессия:

- А про самоубийство вы не думали?

- Нет...

- А вы подумайте, подумайте!

- Скажите, а от каких грибов лучше всего накрывает?

- От ядерных.

- Возможно, нынешние мужчины и измельчали. Зато как прибавили в весе!

Когда мужчина и женщина оказываются вдвоем, она думает: "Наконец-то мы вместе!", а он: "Наконец-то мы одни!".