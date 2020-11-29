Улыбка на все сто с самого утра: веселые анекдоты

Не страшно гулять по кладбищу ночью. Страшно в пустой квартире чихнуть и услышать: "Будь здоров!".
В парке на скамейке сидит мужик и ест бутерброд. На ветке прямо над ним беседуют два воробья:
- Подождем еще три минуты. Ладно?
- Хорошо, но если он за это время ничего нам не даст, тогда он узнает нас с другой стороны!
- Добро всегда побеждает зло!
- Ну, ты даешь! Это надо же в твои годы быть таким наивным оптимистом!
- Я не оптимист, я реалист. Пакон победы добра действует автоматически. Бакое бы дерьмо не победило, оно всегда объявляет себя добром ...
Блна блондинка говорит другой:
- Я сделала себе тест на интеллект.
- и и и как результат?
- осе отлично, результат отрицательный.
-? егистратура?
- Да.
- Можно записаться на прием к урологу?
- па полшестого?
-, ет, просто покраснел.