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Улыбка на все сто с самого утра: веселые анекдоты

Улыбка на все сто с самого утра: веселые анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Не страшно гулять по кладбищу ночью. Страшно в пустой квартире чихнуть и услышать: "Будь здоров!".

В парке на скамейке сидит мужик и ест бутерброд. На ветке прямо над ним беседуют два воробья:

- Подождем еще три минуты. Ладно?

- Хорошо, но если он за это время ничего нам не даст, тогда он узнает нас с другой стороны!

- Добро всегда побеждает зло!

- Ну, ты даешь! Это надо же в твои годы быть таким наивным оптимистом!

- Я не оптимист, я реалист. Пакон победы добра действует автоматически. Бакое бы дерьмо не победило, оно всегда объявляет себя добром ...

Блна блондинка говорит другой:

- Я сделала себе тест на интеллект.

- и и и как результат?

- осе отлично, результат отрицательный.

Войти в Facebook: анекдоты для для позитививного настроения

-? егистратура?

- Да.

- Можно записаться на прием к урологу?

- па полшестого?

-, ет, просто покраснел.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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