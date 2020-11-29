Пятиминутка смеха: свежая порция анекдотов

Птица высокого полета обычно быстро заканчивает свою жизнь в турбине реактивного лайнера.

Когда в полночь карета превратилась в тыкву, Золушке было все равно. Она уже вовсю развлекалась с принцем. А вот водитель эвакуатора охренел конкретно.

Смотрите на экранах кинотеатров: великолепная игра актеров, запутанная интрига, литературный язык, тонкий юмор и пища для интеллекта в новом американском триллере "Бычий пук"!

Попросил старик у Золотой рыбки бессмертия. А потом пошел в лес и ехидно спросил у кукушки, сколько ему жить осталось!

Не хочу показаться навязчивым, но я покажусь.