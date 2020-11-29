Разбавьте вечер яркими красками: веселая подборка анекдотов

Решила не есть после шести... Пойду-ка я попью борща.
Человек, прикованный к батарее, три часа стучал по ней, взывая о помощи. Но соседи лишь сделали музыку потише.
За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая помнит его режим принятия таблеток.
Забавно, как мировая экономика трещит по швам из-за того, что люди начали покупать только то, что им действительно нужно.
– Вовочка, сколько будет трижды три?
– Десять, Марья Ивановна.
– А не девять?
– Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! Как вам больше нравится! Мне мой отец вообще запретил спорить с женщинами.