Провожаем осень весело: подборка позитивных анекдотов на утро

— Товарищ водитель, почему у вас в салоне запах спиртного?
— Не знаю, я с утра запахов не чувствую.
— Счастливого пути, удачи на дорогах. Нет, водительское и документы на машину мне не нужны!
Из картошки делают много блюд, маски для лица, чипсы, крахмал для промышленности, водку. Такое впечатление, что другие овощи даже не стараются.
Доктор:
– Хорошие новости! Вы снова сможете увидеть вашу жену.
Пациент:
– Но она мертва уже пять лет..
Доктор:
– Именно!
Замени фразу “Я взял полторашку пива” на “Я взял три пинты пива”, и ты уже не бухающий гопник, а английский эстет.
Для отца всегда лучшее в ребенке - от него, а худшее - от тещи.