Провожаем осень весело: подборка позитивных анекдотов на утро

— Товарищ водитель, почему у вас в салоне запах спиртного?

— Не знаю, я с утра запахов не чувствую.

— Счастливого пути, удачи на дорогах. Нет, водительское и документы на машину мне не нужны!

Из картошки делают много блюд, маски для лица, чипсы, крахмал для промышленности, водку. Такое впечатление, что другие овощи даже не стараются.

Доктор:

– Хорошие новости! Вы снова сможете увидеть вашу жену.

Пациент:

– Но она мертва уже пять лет..

Доктор:

– Именно!

Замени фразу “Я взял полторашку пива” на “Я взял три пинты пива”, и ты уже не бухающий гопник, а английский эстет.

Для отца всегда лучшее в ребенке - от него, а худшее - от тещи.