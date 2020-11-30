Смех - лучший антистресс: свежие анекдоты для хорошего настроения

Люся не ленилась убирать вещи с сушилки, она просто очень тщательно их сушила.

— Ты где был? Я весь день звонил тебе на сотовый, а он все время был вне зоны доступа.

— Я просто телефон ношу завернутым в фольгу, чтобы он своим излучением мне на мозг не действовал.

— М-да... Поздно ты стал телефон в фольгу заворачивать.

- Доктор, почему вы вставляете трубку аппарата ИВЛ мне в ухо?

- Ну, вы же носили маску на подбородке?

- Да.

- Тогда всё правильно.

На дачу уходят умирать старый холодильник, старый диван и стоптанные туфли.

- У меня две новости.

- Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая?

- Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.