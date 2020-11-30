Не надо печалиться: веселая подборка анекдотов на вечер

- Согласен ли ты быть с ней в богатстве и бедности, в здравии и в болезни, пока смерть не разлучит вас?
- Да, нет, да, нет, нет.
Как определить ведьму?
1485 года: не тонет в воде
2020 год: не толстеет на карантине.
Помню, иногда тайком от начальства уходила с работы. Но чтобы тайком от президента ходить на работу, к такому меня жизнь не готовила.
Роддом. Медсестра:
- Папочка, поздравляю! Прыгайте, у Вас тройня!
Мужчина после короткой паузы:
- Прыгать? А смысл? Первый этаж ведь…
Собеседование:
- Назовите ваши сильные стороны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с Вами.
- Я подожду здесь.