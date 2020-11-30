Не надо печалиться: веселая подборка анекдотов на вечер

- Согласен ли ты быть с ней в богатстве и бедности, в здравии и в болезни, пока смерть не разлучит вас?

- Да, нет, да, нет, нет.

Как определить ведьму?

1485 года: не тонет в воде

2020 год: не толстеет на карантине.

Помню, иногда тайком от начальства уходила с работы. Но чтобы тайком от президента ходить на работу, к такому меня жизнь не готовила.

Роддом. Медсестра:

- Папочка, поздравляю! Прыгайте, у Вас тройня!

Мужчина после короткой паузы:

- Прыгать? А смысл? Первый этаж ведь…

Собеседование:

- Назовите ваши сильные стороны.

- Настойчивость!

- Спасибо, мы свяжемся с Вами.

- Я подожду здесь.