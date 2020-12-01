Встречаем зиму с позитивом: лучшие анекдоты на утро

Малому моему 7 лет. Спрашиваю: "А ты когда вырастешь, кем будешь?" Задумался, потом говорит: "Ну не знаю...Если попадется какая-нибудь хорошая корпорация, буду директором".

— Ночью показалось, что нет обоняния. Вынул из холодильника копченое сало. Обоняние есть.

— А сала больше нет...

Дорогие студенты помните, что деньги решают все! Даже сложные дифференциальные уравнения.

Сейчас все жалуются, что очень тяжело найти любовь. Это вы, молокососы, еще работу не искали.

Первую часть жизни занятиям ceксом мешают родители, вторую — дети. Поэтому внуки так желанны — они уже ничему не мешают.