Отличное настроение в первый день зимы: анекдоты, которые улыбнут

Если частотную характеристику женской речи изобразить в виде диаграммы, то получится скачущая вверх-вниз кривая. Вот этой пилой они мужей и пилят.
- Волнуешься?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновалась и раньше.
Запись в дневнике у девушки:
- Влюбилась по уши в Вадима, боюсь потерять девственность.
Через месяц:
- Девственность потеряла, теперь боюсь потерять Вадима.
- Мне вчера приснился жуткий сон: я выхожу замуж.
- Но почему же жуткий?
- Да потому, что на всю жизнь!
Чтобы сильно не орать перед сложной и массивной задачей, психологи рекомендуют разбить ее на более мелкие ступени и орать по чуть-чуть перед каждой.