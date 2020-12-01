Отличное настроение в первый день зимы: анекдоты, которые улыбнут

Если частотную характеристику женской речи изобразить в виде диаграммы, то получится скачущая вверх-вниз кривая. Вот этой пилой они мужей и пилят.

- Волнуешься?

- Да.

- Первый раз?

- Нет, я уже волновалась и раньше.

Запись в дневнике у девушки:

- Влюбилась по уши в Вадима, боюсь потерять девственность.

Через месяц:

- Девственность потеряла, теперь боюсь потерять Вадима.

- Мне вчера приснился жуткий сон: я выхожу замуж.

- Но почему же жуткий?

- Да потому, что на всю жизнь!

Чтобы сильно не орать перед сложной и массивной задачей, психологи рекомендуют разбить ее на более мелкие ступени и орать по чуть-чуть перед каждой.