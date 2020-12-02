Вспышка отличного настроения с утренними анекдотами

Женщины странные. Вчера двадцать минут гонялся с ножом за одной. А когда догнал, оказалось это не ее.

Мерчандайзер - это человек, меняющий местами товары на полках гипермаркета, когда вы только-только запомнили где что лежит.

Дорогие родители, учите своих детей кушать левой рукой. Потом сидя за компом они скажут вам спасибо.

Вообще, именно в ИКЕА мужчины узнают, что такое психологическое насилие: угрозы, шантаж, газлайтинг, абьюзы. И все это ради полочки в спальню.

Раньше я часто хамил людям. Но потом мне посоветовали пассивную агрессию. Спасибо за ценный совет. Сам бы не догадался. Такие вы все умные.