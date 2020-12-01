Капля свежего позитива в этот вечер: юморные анекдоты

- Ефремов отправился отбывать наказание в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев. Если раньше там была секция футбола, то теперь появится театральный кружок.

- Главное, чтобы Миша не открыл там автошколу.

Мужик - кассирше:

- По этому билету я могу ездить на всех видах транспорта целый день?

- Ну, если вам делать нефиг, то да.

Сегодня я купил шоколадный торт. Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого ДР или праздника. Они даже не проверяют!

Есть такая пытка: человек долго-долго сидит в офисе, и ему очень-очень медленно капает на карточку зарплата, и он от этого сходит с ума.

Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.