Пускай улыбка не сходит с лица: забавные анекдоты

У бати был плохой день на работе, поэтому он вернулся домой с ужасным настроением. Побродил по квартире и, не найдя за кого зацепиться, пошёл к младшему брату в комнату. Постоял минутку, послушал голос, доносящийся из колонок и прокомментировал вслух: “Опять ты говно всякое смотришь”. На этом ему полегчало, он ушёл к себе, а учитель, проводивший видеоурок, решил тактично промолчать…

— Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы?

— Господин мэр, давайте все-таки начнем убирать снег с улиц нашего города?

Из бескрайних просторов сети: “Не понимаю я ваших предварительных ласк. Это как бибикать перед въездом в собственный гараж.”

Если мама считает, что вы слишком много кушаете и слишком мало зарабатываете, то это не ваша мама. Это – мама вашей жены.

Неутешительная правда о девушках 21 века: "А где купить красную воду для борща?".