Свежие утренние анекдоты для отличного начала дня

Сегодня узнал, что электрический стул был изобретён стоматологом. И всё сразу встало на свои места.

Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама". Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.

Я понял, что окончательно свихнулся, когда при помощи двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.

Сыну 3 года 7 месяцев. Привёз его на прививку в детскую больницу. Сидим в прививочной, ждём, пока тётя заряжает шприц. Вдруг, он поворачивается ко мне и говорит:

— Я тебя пока в машине подожду, ладно?!

Если до свадьбы фраза "сделай мне приятное" заканчивается бурным сексом, то после - почеши спинку, да, вот здесь, да, под лопаткой, и по хребту...