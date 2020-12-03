Удели минутку для шутки: подборка позитивных анекдотов

Купил часы-шагомер.за год прошёл 3286 км. За это время выпил где-то 128л водки. Так вот мой расход — 3.9л на 100 км.

Лет в 15-20 я думал, что сорокалетние люди все очень старые, у них всё болит и они уже ничего не хотят. Оказался прав.

Понял, в чём прикол этих мини-шапок, которые вообще не закрывают уши, когда увидел, как легко парень надел маску перед метро.

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня ничего хорошего, поищите другой: в интернете есть гороскопы на любой вкус!

Жена мужу:

- Наш сын совершенно не читает книг! Сидит целыми днями в интернете или играет в свои стрелялки. Иди, поговори с ним, объясни, что если он не начнет читать, то так и будет косноязычно разговаривать, не сможет двух слов связать.

Отец идет к сыну в комнату: - Это... ну короче.. ты кончай...а то, блин, ваще... мать дело говорит... а то сам знаешь... ну ты понял.