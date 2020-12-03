Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, которые подарят вам хорошее настроение

Многие школьники, которым пришлось прочитать все 4 тома "Войны и мира", жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.
Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков, а инопланетяне, гады, каких-то маленьких зеленых уродов!
Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди и одинаково искренне.
Папа кенгуру:
- Дорогая, а не завести ли нам еще одного ребенка?
Мама кенгуру:
- Нет, дорогой, нам иметь больше двух детей просто не по карману!
Лось - это конь с неудавшейся личной жизнью.