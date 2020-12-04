Начинаем день с улыбки: свежая порция смешных анекдотов

Интересно: киты, слоны, жирафы, бегемоты - тоже братья наши меньшие?

Советы бывалого отпускника. Знакомясь на пляже с девушкой, не забывайте: чем сильнее у неё загар, тем ближе конец отпуска!

Девушки, употребление алкогольных напитков до беременности может быть причиной самой беременности!

Бабушка в маршрутке:

- Сынок, возле базара остановишь?

- Базара нет, бабуля.

- Как нет? Вчера же был...

Тенденция последних лет: зимой мы страдаем от глобального потепления, а летом - от глобального похолодания.