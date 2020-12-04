Самое время улыбнуться: анекдоты для хорошего настроения

Еще ни разу не говорил “Спасибо” людям, которые говорили мне: “Ты мне еще потом спасибо скажешь”.

Нет ничего более завораживающего, чем смотреть на огонь, воду и... наблюдать с седьмого этажа, как твоя девушка на твоей машине выезжает с переполненной возле дома парковки.

Вечеринка считается удачной, если наутро выпили воду даже из утюга.

- Что сегодня дают в театре?

- В буфете бутерброды с икрой, балыком, салями, а на сцене — что-то совсем несъедобное.

На экзамене по философии профессор задал лишь один вопрос студентам: "Почему?". Высший бал получил студент, давший ответ: "А почему бы и нет?".