Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на вечер

- Деньги – цветы жизни!
- Может, дети?
- Нет!
Я чертовски ненавижу когда люди делают вид, что слишком хороши для Макдоналдса.
– Ой, фу. Нет. Я забочусь о том, что попадает в моё тело.
– Женщина, я видела твоих бывших. Нет, не заботишься.
Наркоман садится в такси: - Шеф, на вокзал!
- Так мы же на вокзале...
- На 50 гривен и в следующий раз так быстро не гони!
Только в свой день рождения узнаешь, сколько ненужных вещей существует на свете.
В ларьке дали бутылку пива в долг, потому что в прошлый раз вернул 2 гривны, которые обещал занести. Вот что значит хорошая кредитная история.