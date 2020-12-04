Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на вечер

- Деньги – цветы жизни!

- Может, дети?

- Нет!

Я чертовски ненавижу когда люди делают вид, что слишком хороши для Макдоналдса.

– Ой, фу. Нет. Я забочусь о том, что попадает в моё тело.

– Женщина, я видела твоих бывших. Нет, не заботишься.

Наркоман садится в такси: - Шеф, на вокзал!

- Так мы же на вокзале...

- На 50 гривен и в следующий раз так быстро не гони!

Только в свой день рождения узнаешь, сколько ненужных вещей существует на свете.

В ларьке дали бутылку пива в долг, потому что в прошлый раз вернул 2 гривны, которые обещал занести. Вот что значит хорошая кредитная история.