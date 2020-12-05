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Суббота, 05.12.2020
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Хватит грустить - выходные начались: утренние анекдоты

Хватит грустить - выходные начались: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Сидят две блондинки в самолете. Одна другую спрашивает:

- Когда террористы угоняют самолет, куда они его прячут, он же такой большой!

- Дура! Они крадут его в воздухе, пока он маленький!

Консерватория - это такое место, куда приходишь в семь вечера, садишься в кресло, сидишь три часа, затем смотришь на часы, а там: пол восьмого!

Если вас укусит ядовитая змея и вам останется жить пять минут, дайте ей укусить себя еще раз. Тогда у вас будет уже десять минут.

"А пес его знает!" - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.

Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов на вечер

В жизни меня больше всего волнуют две вещи: как проснуться и как уснуть.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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