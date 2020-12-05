Хватит грустить - выходные начались: утренние анекдоты

Сидят две блондинки в самолете. Одна другую спрашивает:

- Когда террористы угоняют самолет, куда они его прячут, он же такой большой!

- Дура! Они крадут его в воздухе, пока он маленький!

Консерватория - это такое место, куда приходишь в семь вечера, садишься в кресло, сидишь три часа, затем смотришь на часы, а там: пол восьмого!

Если вас укусит ядовитая змея и вам останется жить пять минут, дайте ей укусить себя еще раз. Тогда у вас будет уже десять минут.

"А пес его знает!" - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.

В жизни меня больше всего волнуют две вещи: как проснуться и как уснуть.