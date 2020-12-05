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Суббота, 05.12.2020
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Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф

На выставке абстрактной живописи у одной из картин долго стоит интеллигентного вида старичок. К нему подходит автор картины.

- Вам так понравилась эта вещь?

- Понимаете, сударь, раньше я только чувствовал головную боль, а теперь знаю как она выглядит.

Если написать кому-нибудь без пробела: "идиотсюда", то один воспримет это как посыл, другой - как приглашение.

Рыба способствует развитию коры головного мозга, поэтому дуракам надо иногда давать леща.

- Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то херней, но потом вспоминаю, что мне за это платят зарплату, и я успокаиваюсь.

Хватит грустить - выходные начались: утренние анекдоты

Муж обучает жену вождению и говорит:

- Если видишь зеленый свет - то езжай, если красный, то стой, а если видишь, что я бледнею, то тут же жми на тормоз...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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