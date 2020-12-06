Минутка смеха: забавные анекдоты в воскресенье

Друг поссорился с женой из-за того, что когда они валяются на диване, он ворочается и она не может прислонить к нему iPad, чтобы спокойно смотреть свой сериал про женщину, которая убила своего мужа.

Участники несанкционированного гей-парада двинулись навстречу работникам полиции. Но полицейские не дрогнули, и еще сильнее прижались спина к спине.

Если ваш четвероногий любимец слегка пожевал ваши новые туфли, то в качестве воспитательной меры заставьте его съесть их до конца. Туфли-то все равно выбрасывать, а вот педагогический эффект трудно описать в нескольких словах!

На водительские права нужно фотографироваться пьяным. В этом случае в дальнейшем таким же можно будет садиться за руль.

- Танечка, давай что-нибудь к кофе купим?

- Вася, какой ты умница, я только хотела тебе это предложить. Ты чего хочешь?

- Да вот, думаю: может, пивка?