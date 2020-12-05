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Суббота, 05.12.2020
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Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты на вечер

Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты на вечер
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф

- Скажите, Рабинович, вы прибегали когда-либо к услугам проституток?

- Никогда не прибегал, спокойно всегда ходил.

- Давай отпразднуем день рождения кошки по-кошачьему!

- Это как?

- Будем сегодня только спать и есть.

- А тыгыдык?

- И тыгыдык!

Учитель:

- Итак, кто пойдет отвечать первым к доске, тот на бал выше получит оценку!

Вовочка с задней парты:

- Хорошо, мне ставьте 3 и я иду к доске!

Заходят как-то экзистенциалист, нигилист и уставший от жизни циник в бар. Бармен:

- У нас пиво только с 18 лет.

Делитесь смехом в этот день: уморительные анекдоты для хорошего настроения

Письмо, которое было найдено в бутылке в океане: "Нахожусь на необитаемом острове. Ни магазинов, ни автомобилей, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти!".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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