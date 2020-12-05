Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты на вечер

- Скажите, Рабинович, вы прибегали когда-либо к услугам проституток?
- Никогда не прибегал, спокойно всегда ходил.
- Давай отпразднуем день рождения кошки по-кошачьему!
- Это как?
- Будем сегодня только спать и есть.
- А тыгыдык?
- И тыгыдык!
Учитель:
- Итак, кто пойдет отвечать первым к доске, тот на бал выше получит оценку!
Вовочка с задней парты:
- Хорошо, мне ставьте 3 и я иду к доске!
Заходят как-то экзистенциалист, нигилист и уставший от жизни циник в бар. Бармен:
- У нас пиво только с 18 лет.
Письмо, которое было найдено в бутылке в океане: "Нахожусь на необитаемом острове. Ни магазинов, ни автомобилей, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти!".