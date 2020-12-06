Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты

Женщина припарковывает автомобиль, проезжает вперед, врезается во впередистоящий автомобиль, сдает назад, задевает задний. Подходит полицейский.

- Паркуетесь на слух, мадам?

Если среди ваших друзей нет ни одного заболевшего, это не значит, что ковида не существует. Возможно, у вас просто нет друзей.

Придумал бизнес идею: надо создать тренинг для тех, кто хочет создавать тренинги для тех, кто не знает как создавать тренинги для продаж тем, кто хочет зарабатывать на тренингах.

- Ну и больница! Когда я туда пришел, один врач сказал, что у меня аппендицит, второй - камни в почках, третий, что порок сердца...

- Ну, а чем закончилось?

- Вырезали гланды.

Учеными стала известна истинная причина, которая ускоряет процесс старения женщины! Эта причина постоянно находится в горизонтальном положении на любимом диванчике, пьет свежайшее пивко и смотрит футбольчик по телевизору...