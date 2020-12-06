Время веселого настроения: новая порция анекдотов

Если не знаете, правильно ли вы надели презерватив, посмотрите на шов.

Все любят видосы про то, как хозяин вернулся несколько лет спустя, и собака очень рада. Как насчет видосов, где батя вернулся десять лет спустя?

А как мы раньше без масок зимой ходили? Просто дуй мне ветер в зубы дуй?

У каждого есть секреты. Кто-то лижет кафель, кто-то изменяет жене. Я часто вру в магазине, что у меня нет мелочи.

- Доктор, вот мои анализы, я хочу жить!

- Анализов, голубчик, для этого недостаточно. Деньги есть?