Конец плохому настроению: анекдоты на утро

Фэншуй придумал вор-домушник из Китая, чтобы не блуждать в чужих апартаментах - теперь он в темноте на ощупь знает, что где лежит в квартире у клиента.

Бабушка укладывает внучка спать и как обычно поет ему колыбельную. Час поет - внучок все не спит, два поет - та же картина. Через три часа внучок бабушке говорит:

- Бабушка, может быть, я все-же посплю? Или ты еще попеть хочешь?

Деградация современных мужчин налицо, и теперь соседка, зашедшая к соседу "за солью", получает именно соль.

Старость - это не когда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.

В большом офисном лифте набилось много людей. Кто-то из женщин бодреньким голосом говорит:

- А давайте посчитаем сколько нас тут!

Раздается сонный голос мужика:

- Спасатели посчитают.