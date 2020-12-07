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Понедельник, 07.12.2020
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Конец плохому настроению: анекдоты на утро

Конец плохому настроению: анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Фэншуй придумал вор-домушник из Китая, чтобы не блуждать в чужих апартаментах - теперь он в темноте на ощупь знает, что где лежит в квартире у клиента.

Бабушка укладывает внучка спать и как обычно поет ему колыбельную. Час поет - внучок все не спит, два поет - та же картина. Через три часа внучок бабушке говорит:

- Бабушка, может быть, я все-же посплю? Или ты еще попеть хочешь?

Деградация современных мужчин налицо, и теперь соседка, зашедшая к соседу "за солью", получает именно соль.

Старость - это не когда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть.

Время веселого настроения: новая порция анекдотов

В большом офисном лифте набилось много людей. Кто-то из женщин бодреньким голосом говорит:

- А давайте посчитаем сколько нас тут!

Раздается сонный голос мужика:

- Спасатели посчитают.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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