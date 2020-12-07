С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты

Ко мне постучали миссионеры и спросили, не хочу ли я впустить Иисуса в свой дом. Я ответил, что Иисус может войти, а вы пошли отсюда.
- Чем новогодняя ночь будет отличаться от остальных?
- Я буду бухать в шапочке Деда Мороза.
Мне интересно, какие трусы носит сам Келвин Кляйн. Вряд ли своего производства. Потому что, если на трусах написано твое имя, это выглядит так, будто тебе их мама в лагерь подписала.
Дорогой Гугл, пожалуйста, перестань вести себя как моя жена: позволь мне заканчивать фразы самому, вместо того чтобы подсказывать их окончание.
- Беня, говорят, что вы были в Париже?
- Да!
- И были в Лувре? И что там увидели?
- Слушайте, Додик! Помните у Зямы в комнате на стене висела Джоконда?
- Таки помню.
- Теперь она висит в Лувре!