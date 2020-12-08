Похохочем в это утро: новые анекдоты для отличного начала дня

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Вторник, 08.12.2020
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06:00 Сегодня Телеграф

- Вчера целый день деньги отмывал.

- Что, хорошую прибыль получил?

- Да нет, кот в кошелек нагадил...

Хороший папа всегда даст слизать остатки крема с миксера, а хорошая мама его перед этим выключит.

- Хаим, закрой форточку, на улице холодно.

- И что? Я закрою, и на улице станет теплей?

Раньше, когда к тебе приходили друзья, их нужно было как-то развлекать. Сейчас проще. Дал пароль от вай-фая - сиди и кайфуй.

Еще больше позитива: вечерние анекдоты

- Глянь, как Серега о своей теще заботится, сетки ей на окна поставил, чтобы комары не залетали.

- Конец августа, комары уже кончаются. Так что, это скорее, чтобы не вылетали.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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