Еще больше позитива: вечерние анекдоты

- Сема, ты слышал новость? У Верки муж вернулся из командировки в четверг, а должен был вернуться в субботу. Застал ее с любовником и убил его. Ужас!
- Действительно, ужас. Приехал бы во вторник, убил бы меня!
- Почему в арабских странах сухой закон?
- Инстинкт самосохранения. Представь, что ты напился и приползаешь домой на рогах. И тут тебя встречают десять жен со скалками!
- Почему про девушек говорят, что их покоряют?
- Потому что залезть на девушку, порой, бывает сложнее, чем на Эверест.
Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.
Понравилась девушка в трамвае, уже было рот открыл, чтобы пригласить на свидание, и тут она встала и уступила мне место.