Еще больше позитива: вечерние анекдоты

- Сема, ты слышал новость? У Верки муж вернулся из командировки в четверг, а должен был вернуться в субботу. Застал ее с любовником и убил его. Ужас!

- Действительно, ужас. Приехал бы во вторник, убил бы меня!

- Почему в арабских странах сухой закон?

- Инстинкт самосохранения. Представь, что ты напился и приползаешь домой на рогах. И тут тебя встречают десять жен со скалками!

- Почему про девушек говорят, что их покоряют?

- Потому что залезть на девушку, порой, бывает сложнее, чем на Эверест.

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.

Понравилась девушка в трамвае, уже было рот открыл, чтобы пригласить на свидание, и тут она встала и уступила мне место.