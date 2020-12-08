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Вторник, 08.12.2020
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Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. Традиция у нас такая!

Японская культура и язык гениальны. В Японии есть термин кучисабиши – это когда ты вроде сыт, но твоему рту одиноко без еды.

На выставке абстрактной живописи у одной из картин долго стоит интеллигентного вида старичок. К нему подходит автор картины.

– Вам так понравилась эта вещь?

– Понимаете, сударь, раньше я только чувствовал головную боль, а теперь знаю как она выглядит.

Жена учителя математики выгнала его из пункта А в пункт Б.

Похохочем в это утро: новые анекдоты для отличного начала дня

Если вы ожидаете, что к вам в гости придет семь человек, а у вас только шесть приборов для лобстеров, то… мне бы ваши проблемы!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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