Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов

Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. Традиция у нас такая!

Японская культура и язык гениальны. В Японии есть термин кучисабиши – это когда ты вроде сыт, но твоему рту одиноко без еды.

На выставке абстрактной живописи у одной из картин долго стоит интеллигентного вида старичок. К нему подходит автор картины.

– Вам так понравилась эта вещь?

– Понимаете, сударь, раньше я только чувствовал головную боль, а теперь знаю как она выглядит.

Жена учителя математики выгнала его из пункта А в пункт Б.

Если вы ожидаете, что к вам в гости придет семь человек, а у вас только шесть приборов для лобстеров, то… мне бы ваши проблемы!