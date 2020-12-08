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Вторник, 08.12.2020
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Поднимут настроение каждому: подборка анекдотов на вечер

Поднимут настроение каждому: подборка анекдотов на вечер
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф

– Забудьте все, чему учили в институте, вам это не пригодится.

– Я не учился в институте.

– Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только с высшим образованием.

Мне интересно, какие трусы носит сам Келвин Кляйн. Вряд ли своего производства. Потому что, если на трусах написано твоё имя, это выглядит так, будто тебе их мама в лагерь подписала.

Диарея вошла в число симптомов COVID потому, что потеряв обоняние и вкус, самое время сожрать из холодильника всё, что испортилось, а выбросить было жалко…

Как заметил декан, наиболее беспечно относятся к своим задолженностям студенты, уже отслужившие в армии.

Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов

Боря решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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