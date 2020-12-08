Поднимут настроение каждому: подборка анекдотов на вечер

– Забудьте все, чему учили в институте, вам это не пригодится.

– Я не учился в институте.

– Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только с высшим образованием.

Мне интересно, какие трусы носит сам Келвин Кляйн. Вряд ли своего производства. Потому что, если на трусах написано твоё имя, это выглядит так, будто тебе их мама в лагерь подписала.

Диарея вошла в число симптомов COVID потому, что потеряв обоняние и вкус, самое время сожрать из холодильника всё, что испортилось, а выбросить было жалко…

Как заметил декан, наиболее беспечно относятся к своим задолженностям студенты, уже отслужившие в армии.

Боря решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.