Для печали нет причин: бодрящая подборка анекдотов для хорошего настроения

Сижу, реву. Мой муж утирает мне слезы. Я подумала, что это так мило. Подхожу к зеркалу... эта сволочь мне расплывшейся тушью усы пририсовал...

Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

— Дети, придумайте рассказ со словами «маска», «трубка» и «ласты».

2019 год:

— Летом мы ездили на юг. Я плавал в ластах, с маской и трубкой.

2020 год:

— Летом мы поехали на юг. Папа везде ходил без маски и заболел. В больнице ему поставили трубку. Папа чуть не склеил ласты.

Одесса.

— Алло! Это я в морг попал?

— Нет, пока только дозвонились…

— Сколько можно тебя учить, Изя?! В русском языке нет слова “шо”, и в русском языке нет слова “нету”!

— Ну, нету… и шо?