Для печали нет причин: бодрящая подборка анекдотов для хорошего настроения

Сижу, реву. Мой муж утирает мне слезы. Я подумала, что это так мило. Подхожу к зеркалу... эта сволочь мне расплывшейся тушью усы пририсовал...
Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.
— Дети, придумайте рассказ со словами «маска», «трубка» и «ласты».
2019 год:
— Летом мы ездили на юг. Я плавал в ластах, с маской и трубкой.
2020 год:
— Летом мы поехали на юг. Папа везде ходил без маски и заболел. В больнице ему поставили трубку. Папа чуть не склеил ласты.
Одесса.
— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились…
— Сколько можно тебя учить, Изя?! В русском языке нет слова “шо”, и в русском языке нет слова “нету”!
— Ну, нету… и шо?