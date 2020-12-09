Удели минутку для шутки: подборка смешных анекдотов

В маршрутке женщина поняла, что забыла дома кошелёк…

В сумочке была плитка шоколада. Не долго дуиая, она передаёт её водителю за проезд.

Водитель улыбнулся, достал из кармана 3 карамельки и говорит:

– Возьмите сдачу!

У меня вопрос:

Если мужики отнимают у женщин лучшие годы их жизни, то почему тогда мужики живут меньше?

– Что опять не спишь в 2 ночи?

– Неромантику не понять. Цветок полуночи раскрывается к 2 часам и ты дышишь звездами, вспоминаешь несбывшееся…

– Жрешь, да?

У меня есть знакомая Екатерина, которая учится на юридическом или как я ее называю - Адвокатя.

Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, откуда у тихого маленького Пятачка было дома ружьё?