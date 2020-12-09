Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаёшь бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.
Моя девушка — адвокат. Когда я прихожу с работы разъяренный и злой на весь мир, она гладит меня по голове и нежным сочувствующим голосом говорит: "Ну, хочешь — завали их всех, а я тебя оправдаю".
Пациент:
- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
Доктор:
- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?
Увидел объявление: "Купим машину в любом состоянии".
Приехал. Не обманули.
Были вдрабадан, но машину купили.
Британские ученые доказали, что кофе препятствует наступлению старости. Пьющие кофе чаще умирали молодыми.