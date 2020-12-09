Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаёшь бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.

Моя девушка — адвокат. Когда я прихожу с работы разъяренный и злой на весь мир, она гладит меня по голове и нежным сочувствующим голосом говорит: "Ну, хочешь — завали их всех, а я тебя оправдаю".

Пациент:

- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?

Доктор:

- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?

Увидел объявление: "Купим машину в любом состоянии".

Приехал. Не обманули.

Были вдрабадан, но машину купили.

Британские ученые доказали, что кофе препятствует наступлению старости. Пьющие кофе чаще умирали молодыми.