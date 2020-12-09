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Среда, 09.12.2020
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Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаёшь бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.

Моя девушка — адвокат. Когда я прихожу с работы разъяренный и злой на весь мир, она гладит меня по голове и нежным сочувствующим голосом говорит: "Ну, хочешь — завали их всех, а я тебя оправдаю".

Пациент:

- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?

Доктор:

- Да бог с вами! Кто это вам сказал такую глупость?

Увидел объявление: "Купим машину в любом состоянии".

Приехал. Не обманули.

Были вдрабадан, но машину купили.

Удели минутку для шутки: подборка смешных анекдотов

Британские ученые доказали, что кофе препятствует наступлению старости. Пьющие кофе чаще умирали молодыми.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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