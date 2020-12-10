Порция "негрустина": забавные анекдоты на утро

За то, что Игорь дёрнул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тёщи с верхней полки того стоило.
- А Колька как поживает? Проблем с алкоголем нет?
- Да он вроде особо и не увлекался.
- Я увлекаюсь. Компанию ищу.
- Не беси меня, а то дам твой номер телефона детям в детском саду и скажу, что это прямая линия с Дедом Морозом!
Дача - это место, где саженец становится деревом, семечко - овощем, а человек - раком.
В казарму новобранцев заходит лейтенант:
- Кто тут разбирается в электричестве?
- Я! - вскакивает один новобранец.
- Что закончил?
- МЭИ с красным дипломом.
- Сойдёт. Будешь следить, чтобы свет выключали в 22:00.