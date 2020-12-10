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Четверг, 10.12.2020
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Порция "негрустина": забавные анекдоты на утро

Порция "негрустина": забавные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

За то, что Игорь дёрнул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тёщи с верхней полки того стоило.

- А Колька как поживает? Проблем с алкоголем нет?

- Да он вроде особо и не увлекался.

- Я увлекаюсь. Компанию ищу.

- Не беси меня, а то дам твой номер телефона детям в детском саду и скажу, что это прямая линия с Дедом Морозом!

Дача - это место, где саженец становится деревом, семечко - овощем, а человек - раком.

Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

В казарму новобранцев заходит лейтенант:

- Кто тут разбирается в электричестве?

- Я! - вскакивает один новобранец.

- Что закончил?

- МЭИ с красным дипломом.

- Сойдёт. Будешь следить, чтобы свет выключали в 22:00.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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