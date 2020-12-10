Самое время улыбнуться: анекдоты для поднятия настроения

Алёна была настолько чистой и непорочной, что даже на стене в её подъезде была надпись “Алёна – щедрая душа”.
– Внучек, ты что делаешь?
– Пишу письмо Деду Морозу, чтобы на Новый год скутер подарил!
– Э…. Вроде большой мальчик, в третий класс уже ходишь. А все в чудеса веришь. Ладно. Как допишешь, приходи ко мне, поможешь видеообращение президенту отправить, поликлиника уж полвека у нас не ремонтированная…
Когда дерутся две беременные женщины – это будто младенцы дерутся внутри боевых роботов.
— Итак, господа студенты, какие виды вымогательства вы знаете?
— Шантаж.
— Рэкет.
— Родительские собрания.
Мама ругает сына:
— Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на другого, хорошего и послушного мальчика!
— Не выйдет!
— Это еще почему?
— Где ты найдешь дурака, который согласиться обменять хорошего ребенка на плохого?