Самое время улыбнуться: анекдоты для поднятия настроения

Алёна была настолько чистой и непорочной, что даже на стене в её подъезде была надпись “Алёна – щедрая душа”.

– Внучек, ты что делаешь?

– Пишу письмо Деду Морозу, чтобы на Новый год скутер подарил!

– Э…. Вроде большой мальчик, в третий класс уже ходишь. А все в чудеса веришь. Ладно. Как допишешь, приходи ко мне, поможешь видеообращение президенту отправить, поликлиника уж полвека у нас не ремонтированная…

Когда дерутся две беременные женщины – это будто младенцы дерутся внутри боевых роботов.

— Итак, господа студенты, какие виды вымогательства вы знаете?

— Шантаж.

— Рэкет.

— Родительские собрания.

Мама ругает сына:

— Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на другого, хорошего и послушного мальчика!

— Не выйдет!

— Это еще почему?

— Где ты найдешь дурака, который согласиться обменять хорошего ребенка на плохого?