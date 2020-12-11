Начните утро с улыбки: смешные анекдоты

До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: каким бы ты пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадное?!

Бомж Виталий спит на полу в метро. За день через его постель проходит тысячи женщин.

Я не удивлюсь, если новогодний салют будет в виде метеоритов.

Украинская вакцина от коронавируса будет трёхкомпонентной, и колоться будет трезубом.

Ой, а это что за красавчик пришел на вечеринку?

- Алён, это Антон, он - сварщик.

- Хотя нет, что-то он на Шрэка из мультика похож.

- У него зарплата 400 тысяч в месяц.

- Надо же! А повернулся другим боком - Брэд Питт из кино.