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Пятница, 11.12.2020
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Начните утро с улыбки: смешные анекдоты

Начните утро с улыбки: смешные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: каким бы ты пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадное?!

Бомж Виталий спит на полу в метро. За день через его постель проходит тысячи женщин.

Я не удивлюсь, если новогодний салют будет в виде метеоритов.

Украинская вакцина от коронавируса будет трёхкомпонентной, и колоться будет трезубом.

Лекарство от грусти: подборка анекдотов на вечер

Ой, а это что за красавчик пришел на вечеринку?

- Алён, это Антон, он - сварщик.

- Хотя нет, что-то он на Шрэка из мультика похож.

- У него зарплата 400 тысяч в месяц.

- Надо же! А повернулся другим боком - Брэд Питт из кино.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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