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Пятница, 11.12.2020
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Немного веселья никогда не помешает: анекдоты для поднятия настроения

Немного веселья никогда не помешает: анекдоты для поднятия настроения
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф

Скажи мне имя своего врага, и я скажу, как зовут твою тещу.

Уважаемые коллеги, в преддверии Нового года предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное поздравление и самое лучшее украшение кабинета. По итогам конкурса будут лишены премии сотрудники, у которых есть время заниматься этой хернёй.

– Скажите, как отличить настоящего моржа от любителя?

– Легко! Настоящие моржи купаются голыми.

– То есть, те, кто купается в одежде, это не моржи?

– Нет. Это рыбаки.

Единственный раз, когда мне пригодилась «парабола» после школы, был тогда, когда я пьяная, собираясь домой, хотела сказать «пора, бл*», но вышло «парабола».

Начните утро с улыбки: смешные анекдоты

Женщина застряла в лифте с сексуальным маньяком, а вышла со слегка разочаровавшимся в себе мужчиной.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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