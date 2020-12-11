Немного веселья никогда не помешает: анекдоты для поднятия настроения

Скажи мне имя своего врага, и я скажу, как зовут твою тещу.
Уважаемые коллеги, в преддверии Нового года предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное поздравление и самое лучшее украшение кабинета. По итогам конкурса будут лишены премии сотрудники, у которых есть время заниматься этой хернёй.
– Скажите, как отличить настоящего моржа от любителя?
– Легко! Настоящие моржи купаются голыми.
– То есть, те, кто купается в одежде, это не моржи?
– Нет. Это рыбаки.
Единственный раз, когда мне пригодилась «парабола» после школы, был тогда, когда я пьяная, собираясь домой, хотела сказать «пора, бл*», но вышло «парабола».
Женщина застряла в лифте с сексуальным маньяком, а вышла со слегка разочаровавшимся в себе мужчиной.