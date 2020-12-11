Позитивная нотка: уморительные анекдоты на вечер

Если голый мужчина случайно попадает в женскую баню - женщины верещат и плескают в него кипятком… А если обнаженная девушка в мужскую - все мужчины очень рады, приветливы и гостеприимны! Это еще раз доказывает доброту мужского сердца.
- Почему один из видов займа называется МИКРОкредит?
- Потому что, когда заемщики узнают про проценты за год у них случается микроинсульт, а пока расплачиваются – микроинфаркт.
Если не помогают ни эспумизан, ни активированный уголь, ни смекта, значит, это всё-таки беременность.
- Как вы догадались, что задержанный — вор?
- По шапке.
- На нем она горела?
- Нет, на нем была моя шапка.
Если какой-то человек странно одевается - это дурной вкус. Если 100 человек странно одеваются – это экстравагантность. Если 1000 человек странно одеваются – это мода.