Юмор на любой вкус: смешные анекдоты на утро

Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться... Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..

Группа потерявшихся в джунглях русских туристов, была найдена по матерящимся попугаям.

- Дорогой, где ты был?

- Бегал!

- Странно, но футболка совсем не пахнет... Дорогой, почему ты побледнел? Зачем ты надел маску? Куда ты звонишь?!

Американский журнал "Time" признал 2020 год худшим в истории. А я оптимист и верю, что наш худший год ещё впереди!

Во время карантина вошёл в онлайн-ЗАГС. Оказалось, что перед регистрацией надо зарегистрироваться.