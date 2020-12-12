Юмор на любой вкус: смешные анекдоты на утро

Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться... Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..
Группа потерявшихся в джунглях русских туристов, была найдена по матерящимся попугаям.
- Дорогой, где ты был?
- Бегал!
- Странно, но футболка совсем не пахнет... Дорогой, почему ты побледнел? Зачем ты надел маску? Куда ты звонишь?!
Американский журнал "Time" признал 2020 год худшим в истории. А я оптимист и верю, что наш худший год ещё впереди!
Во время карантина вошёл в онлайн-ЗАГС. Оказалось, что перед регистрацией надо зарегистрироваться.