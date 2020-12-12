Позабавься днем в субботу: веселые анекдоты

Если кто-то думает, что правительство не думает о народе, так знайте: помидоры в оливье не кладутся!
- Петрович, при каких условиях ты согласишься на вакцинацию?
- Если вакцина будет в бутылках 0,5 литра, с содержанием алкоголя не менее 40% и ценой не более 100 гривен.
- Света, а где ты нашла этого обеспеченного мужчину?
- Стояла тупо у магазина, смотрела.
- Ну и как ты его вычислила из толпы других?
- Надел маску на входе, вышел - выкинул.
- Добро пожаловать на очередное собрание клуба "Борцов с приверженностью к пластической хирургии". Сегодня я вижу много новых лиц, и это меня очень разочаровывает...
Встречаются два еврея:
- Изя, почему ты такой желтый?
- Да моча в голову ударила.
- А синяк откуда?
- А ты думал горшок мимо пролетел?