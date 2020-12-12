Позабавься днем в субботу: веселые анекдоты

Если кто-то думает, что правительство не думает о народе, так знайте: помидоры в оливье не кладутся!

- Петрович, при каких условиях ты согласишься на вакцинацию?

- Если вакцина будет в бутылках 0,5 литра, с содержанием алкоголя не менее 40% и ценой не более 100 гривен.

- Света, а где ты нашла этого обеспеченного мужчину?

- Стояла тупо у магазина, смотрела.

- Ну и как ты его вычислила из толпы других?

- Надел маску на входе, вышел - выкинул.

- Добро пожаловать на очередное собрание клуба "Борцов с приверженностью к пластической хирургии". Сегодня я вижу много новых лиц, и это меня очень разочаровывает...

Встречаются два еврея:

- Изя, почему ты такой желтый?

- Да моча в голову ударила.

- А синяк откуда?

- А ты думал горшок мимо пролетел?