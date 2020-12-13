Передозировка смехом: юморные анекдоты на утро

- А что делать с теми, кто не носит маски?

- Да чихайте на них!

Разговор двух бывших коллег. Одна уволилась полгода назад, другая продолжает работать.

- Как у вас там дела?

- Как на Титанике после встречи с айсбергом. Музыка играет, кухня работает, а пассажирам третьего класса еду уже не дают.

- Ты кто по профессии?

- Венеролог.

- Я тоже астрономию люблю...

- Скажите, зачем вы устроили вчера пожар в клубе?

- Ну так они сами просили: "Леня, жги!".

- Почему женщины за рулем дисциплинированнее мужчин?

- Их не отвлекают женщины на обочинах...