Передозировка смехом: юморные анекдоты на утро

- А что делать с теми, кто не носит маски?
- Да чихайте на них!
Разговор двух бывших коллег. Одна уволилась полгода назад, другая продолжает работать.
- Как у вас там дела?
- Как на Титанике после встречи с айсбергом. Музыка играет, кухня работает, а пассажирам третьего класса еду уже не дают.
- Ты кто по профессии?
- Венеролог.
- Я тоже астрономию люблю...
- Скажите, зачем вы устроили вчера пожар в клубе?
- Ну так они сами просили: "Леня, жги!".
- Почему женщины за рулем дисциплинированнее мужчин?
- Их не отвлекают женщины на обочинах...