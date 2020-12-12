Если ты не прихотлив, лови этот позитив: анекдоты на вечер

- Я женат второй раз и второй раз несчастлив в браке.
- Почему?
- Первая жена ушла от меня.
- А вторая?
- Никак не хочет уходить...
Никотин вреден для здоровья, а пирожок с изюмом - нет. Так давайте же тогда будем курить пирожки с изюмом!
- Почему-то, когда я вызываю сантехника, то он не смеется над тем, что я не разбираюсь в унитазах. А админ всегда издевается!
- Но ты ведь не пишешь в резюме, что ты опытный пользователь унитаза.
Порно создает у молодежи неправдоподобное и пагубное представление о скорости, с какой сантехник приходит на вызов в ваш дом.
Британские психологи доказали, что канадские эксперты в области психологии вовсе не эксперты, и уж тем более не в области психологии...