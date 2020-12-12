Если ты не прихотлив, лови этот позитив: анекдоты на вечер

- Я женат второй раз и второй раз несчастлив в браке.

- Почему?

- Первая жена ушла от меня.

- А вторая?

- Никак не хочет уходить...

Никотин вреден для здоровья, а пирожок с изюмом - нет. Так давайте же тогда будем курить пирожки с изюмом!

- Почему-то, когда я вызываю сантехника, то он не смеется над тем, что я не разбираюсь в унитазах. А админ всегда издевается!

- Но ты ведь не пишешь в резюме, что ты опытный пользователь унитаза.

Порно создает у молодежи неправдоподобное и пагубное представление о скорости, с какой сантехник приходит на вызов в ваш дом.

Британские психологи доказали, что канадские эксперты в области психологии вовсе не эксперты, и уж тем более не в области психологии...