Хорошее настроение заказывали? Самые смешные анекдоты на день

- А почему ты расстался со своей девушкой?

- Из-за колючей щетины.

- Ну так сбрил бы!

- Да не, у нее.

- Что делать, друг мой, иногда приходится идти на компромисс. Моя жена хотела меховое манто, а я - машину. В конце концов мы пришли к соглашению: покупаем манто и держим его в гараже.

Раньше было приятно найти в зимней куртке завалявшуюся купюру, а с 2021 года приятным сюрпризом станет почти не ношенная маска в весенней куртке.

Дама на диете:

- Приехала в деревню к тете, а там у нее чеснок. Не сдержалась и наелась.

- А что, при диете чеснок нельзя есть?

- Так я ж с салом!

Хорошо быть гусеницей. Жрешь-жрешь-жрешь, укутываешься, спишь-спишь-спишь, просыпаешься - красавица!