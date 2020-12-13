Не переставайте смеяться от души: вечерние анекдоты

- Моя жена сказала, что я не ориентируюсь в пространстве. Я так и не понял, откуда раздался ее голос...

Звонок на радиостудию:

- У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет и у нее 4 комнатная квартира. Пожалуйста, поздравьте ее с днем рождения и поставьте песню "Последняя осень".

Двухлетняя дочка ноет над коробкой печенек. Говорим ей:

- Прочитай, что написано на коробке - тогда откроем.

Она с энтузиазмом водит пальчиком по корейским иероглифам и говорит:

- Очень вкусно. Надо кушать!

Женщины делятся на два вида: с одними хорошо, но без них еще лучше, с другими плохо, но без них еще хуже...

- Сколько девушек у тебя было до меня?

Ответьте, но обязательно запомните это число, так как через несколько лет она повторит этот вопрос, а число уже изменилось и память у вас не такая уж и хорошая...