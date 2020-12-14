Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: утренние анекдоты

Очень неприятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака. Да и то только потому, что хочет срать.

Мальчик и девочка лепят снеговика. Дело идет к концу. Мальчик говорит:

- Сейчас сбегаю, морковку на кухне возьму!

- Возьми сразу две - нос тоже сделаем.

Одно из главных преимуществ американских автомобилей заключается в том, что перевозимому в багажнике трупу не приходится сгибать ноги в коленях.

- Дорогой, ты хотя бы однажды сказал мне перед сном что-нибудь доброе, сердечное... Хотя бы "Моя любимая!".

- Моя любимая.

- Скажи еще: "Моя самая дорогая!".

- Моя самая дорогая.

- А теперь придумай что-нибудь сам!

- Спокойной ночи!

- Спать охота, сил никаких нет. Хочу взбодриться, ничего не помогает.

- Выпей кофе!

- Уже три чашки выпила. Не помогает.

- Ну тогда возьми ипотеку!