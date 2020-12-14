Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: утренние анекдоты

Очень неприятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака. Да и то только потому, что хочет срать.
Мальчик и девочка лепят снеговика. Дело идет к концу. Мальчик говорит:
- Сейчас сбегаю, морковку на кухне возьму!
- Возьми сразу две - нос тоже сделаем.
Одно из главных преимуществ американских автомобилей заключается в том, что перевозимому в багажнике трупу не приходится сгибать ноги в коленях.
- Дорогой, ты хотя бы однажды сказал мне перед сном что-нибудь доброе, сердечное... Хотя бы "Моя любимая!".
- Моя любимая.
- Скажи еще: "Моя самая дорогая!".
- Моя самая дорогая.
- А теперь придумай что-нибудь сам!
- Спокойной ночи!
- Спать охота, сил никаких нет. Хочу взбодриться, ничего не помогает.
- Выпей кофе!
- Уже три чашки выпила. Не помогает.
- Ну тогда возьми ипотеку!