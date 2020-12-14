Для печали нет причин: уморительные анекдоты на вечер

Интересный факт: когда перестаешь следить за новостями, мемы друзей в соцсетях начинают выглядеть как бред сумасшедшего.

– Ты пересолила.

– Наверное, потому что, я тебя люблю.

– Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт?!!

При открывании бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову, это пробка.

5 лет назад так сильно обнимал жену, что боялся ее придушить!

Сейчас настолько хочу ее придушить, что боюсь обниматься!

Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала…