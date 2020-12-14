Для печали нет причин: уморительные анекдоты на вечер

Интересный факт: когда перестаешь следить за новостями, мемы друзей в соцсетях начинают выглядеть как бред сумасшедшего.
– Ты пересолила.
– Наверное, потому что, я тебя люблю.
– Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт?!!
При открывании бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову, это пробка.
5 лет назад так сильно обнимал жену, что боялся ее придушить!
Сейчас настолько хочу ее придушить, что боюсь обниматься!
Решил я перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы такого никогда не сделала…